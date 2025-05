No quadro Boletim Seduc, integrante do programa Conexão Caturité, a Secretaria de Educação de Campina Grande divulgou importantes informações sobre as ações e projetos desenvolvidos na rede municipal de ensino. O espaço tem como objetivo informar a comunidade sobre as novidades, eventos e investimentos que impactam diretamente a qualidade da educação na cidade.

Entre os destaques recentes está a preparação dos alunos para o segundo Festival de Quadrilhas Juninas Escolares, com workshops direcionados aos quadrilheiros mirins para aprimorar suas apresentações. A iniciativa reforça a valorização da cultura nordestina e estimula a participação dos estudantes em atividades que promovem a integração e o desenvolvimento artístico.

Além disso, o programa Avança Campina tem sido tema central no boletim, apresentando as formações continuadas oferecidas a gestores e professores. Essas capacitações visam aprimorar as práticas pedagógicas e atender às necessidades específicas dos estudantes, com foco na melhoria dos índices de aprendizagem.

O secretário de Educação, Raymundo Asfora Neto, ressaltou a importância do diálogo constante entre a secretaria, profissionais da educação e comunidade escolar para construir uma rede pública eficiente, inclusiva e comprometida com o futuro das crianças e jovens campinenses.

Ouça o podcast.