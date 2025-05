PMJP e IFPB abrem vagas para reforço escolar para estudantes da rede pública

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), segue fortalecendo parcerias em prol da educação e da inclusão social. Desta vez, a novidade é o programa PartiuIF, uma iniciativa do Instituto Federal da Paraíba (IFPB) voltada para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, que sempre estudaram escolas públicas.

As aulas acontecem na Escola Municipal Aruanda, no bairro dos Bancários, nas terças, quintas e sextas-feiras, das 18h30 às 21h. O programa oferece reforço em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, com foco na preparação dos estudantes para o Ensino Médio e para novas oportunidades educacionais.

Os jovens inscritos vão receber uma ajuda de custo de R$ 200 mensais para os alunos participantes, garantindo incentivo financeiro que contribui diretamente para a permanência e o desempenho dos adolescentes nas atividades.

As inscrições encerram nesta terça-feira (20), e para participar, o estudante precisa ter cursado do 1º ao 8º ano e estar matriculado no 9º ano, exclusivamente em escola pública. A inscrição deve ser feita pelo formulário disponível no link https://forms.gle/oP4DarAkCPcbDjsaA . Para mais informações, o contato pode ser feito pelo whatsapp da instituição (83) 9 9119-7136.