UFCG abre 10 vagas para professores e tutores da UAB

Estão abertas, até o dia 29 de maio, as inscrições online para a seleção de Professores Formadores, Tutores a Distância e Tutores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

O objetivo é atender a demandas das atividades dos cursos de Especialização em Docência na Educação Profissional e Tecnológica e em Docência da Educação Básica na Era Digital, ofertados pela UFCG na modalidade de Educação a Distância (EaD), no âmbito do Programa UAB.

Podem participar professores da instituição em efetivo exercício, com experiência mínima de um ano no magistério superior, formação mínima em nível de mestrado, que não estejam em gozo de licença ou afastado de suas atividades profissionais e cumpram os demais requisitos dispostos no edital.

As inscrições são realizadas através de formulário eletrônico específico, de acordo com o cargo e o curso a ele vinculado. O processo seletivo ocorrerá por meio da análise curricular.

O resultado final, após recursos, será divulgado no dia 6 de junho.

Instituído pelo Decreto Nº 5.800, de 8 de junho de 2006, o Sistema UAB visa ao desenvolvimento da modalidade EaD, objetivando expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no País. Além disso, fomenta a modalidade nas instituições públicas de ensino superior, bem como apoia pesquisas em metodologias inovadoras, respaldadas em tecnologias de informação e comunicação (TICs).

A meta prioritária do Sistema UAB é contribuir para a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação, por isso, as ofertas de vagas são prioritariamente voltadas para a formação inicial de professores da Educação Básica.