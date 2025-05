No quadro semanal de Língua Portuguesa da Rádio Caturité FM, o professor Golbery Rodrigues esclareceu uma dúvida bastante comum entre os nordestinos: o certo é “moído” ou “muído”?

A pergunta, feita pela jornalista Raissa, deu espaço para uma explicação sobre os limites entre a norma culta e a linguagem popular.

“Muído com U tem a sua razão de existência na oralidade nordestina, mas na escrita formal essa grafia não existe. O correto, dentro da norma culta, é moído com O – moído de cansado, moído de café, tudo isso vem do verbo ‘moer’”, afirmou Golbery.

Ainda segundo o professor, o uso de “muído” é comum no Nordeste com sentidos figurados, como confusão, fofoca ou drama. “Teve um ‘muído’ lá na feira hoje de manhã”, exemplificou, reforçando que a expressão é válida e riquíssima no contexto popular. No entanto, ele alerta: “A preocupação é porque costume de casa vai à praça. O uso popular pode ir parar no contexto culto e aí você ser prejudicado.”

A dica é: valorize o regionalismo, mas tenha atenção à norma culta quando for necessário.

Ouça a explicação completa.