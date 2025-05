UFPB abre 1.250 vagas para cursos de graduação a distância

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) abriu 1.250 vagas em 10 cursos de graduação na modalidade a distância (EaD), com início no semestre 2025.2.

As inscrições acontecem de 19 a 23 de maio, pelo SIGAA, e a seleção será feita com base na nota do Enem entre 2020 e 2024.

Estão disponíveis cursos de licenciatura, bacharelado e tecnólogo, com atividades presenciais obrigatórias em polos distribuídos no estado.