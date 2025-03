Reitor da UFCG cita o poder transformador da educação durante posse

Diante de uma plateia lotada por integrantes da comunidade acadêmica, autoridades e representantes dos mais variados segmentos da sociedade, foi realizada na noite dessa sexta-feira, dia 28, no Centro de Eventos Rosa Tânia, no campus sede, a solenidade de investidura do professor Camilo Farias no cargo de reitor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

A cerimônia, que também marcou a posse da vice-reitora, professora Fernanda Leal, e de integrantes da equipe administrativa, teve início com apresentações musicais do professor Lemuel Guerra e seguiu antigos ritos cerimoniais acadêmicos, com o reitor recebendo, de sua mãe, esposa, irmã e filha, as tradicionais vestes talares, que simbolizam a renúncia do indivíduo em prol da instituição.

Na sequência, foi dada a palavra ao professor Mário Araújo Filho, como decano do Conselho Universitário, que ressaltou a importância da posse dos novos dirigentes como retomada do processo democrático na universidade, interrompido há quatro anos. “Que a história e a memória dos que construíram a nossa instituição possam iluminar os caminhos e as ações dos novos dirigentes da UFCG”.

Representantes dos segmentos que integram a instituição também saudaram os novos dirigentes. Em pronunciamento contundente, o professor Vanderlan Silva, falando por todos os docentes da universidade, enalteceu a conclusão do processo de escolha do novo reitorado, com a nomeação dos mais votados pela comunidade acadêmica. “A democracia moderna é o que faz luz às trevas que vivemos outrora na UFCG. Nós escolhemos a UFCG livre, autônoma. Nós escolhemos a democracia”, finalizou.

Dilene de Fátima, representante dos servidores técnicos-administrativos, definiu a cerimônia como uma celebração à vitória da vontade dos que fazem a UFCG. “Ao nosso reitorado, desejamos sabedoria, coragem e sensibilidade para liderar essa universidade com o compromisso de ouvir e representar toda a comunidade acadêmica. Estamos juntos nessa jornada”, concluiu.

O estudante do curso de Direito, Anthony Pedro, falou pelos discentes da instituição. Dirigindo-se aos novos gestores, declarou que os estudantes estão juntos com a Reitoria na construção de uma nova realidade universitária. “Claro que o movimento estudantil sempre é oposição e sempre deve ser, mas agora seremos oposição a uma gestão eleita, a uma gestão que conversa. Agora, o movimento estudantil da UFCG poderá voltar a crescer sem ser perseguido”, destacou.

O deputado estadual Tovar Correia fez um apelo para que a UFCG, ao lado das diversas instituições que promovem o desenvolvimento científico e tecnológico no estado, possam se entrelaçar na busca de melhorias para a população. “Que a universidade esteja de portas abertas, através de Camilo e Fernanda, produzindo e disponibilizando essas soluções para a sociedade”.

“Esse momento renova a nossa esperança”, declarou o vice-governador Lucas Ribeiro, citando o preocupante movimento de negacionismo científico que teve destaque nos últimos anos. “Esse momento, hoje, mostra que estamos caminhando, estamos vencendo”. Citando parcerias com a UFCG, como a construção do radiotelescópio Bingo, reforçou a determinação do Governo do Estado em colaborar com novos projetos. “Estamos à disposição”, afirmou.

O ex-reitor Vicemário Simões disse se considerar um cidadão que está transmitindo o cargo. “Essa afirmação se deve ao fato de ter sido eu o último reitor eleito. Isto é, estaria concluindo o meu mandato agora. Portanto, como entrei pela porta da frente, me sinto saindo pela mesma porta”, destacou, desejando sucesso aos novos gestores.

Primeira mulher a ocupar o cargo de vice-reitora na UFCG, a professora Fernanda Leal saudou as “muitas outras mulheres que compõem a gestão superior e os vários setores da instituição. Esse lugar não é apenas meu, mas é de todas nós”.

Ela também fez reflexões a respeito dos desafios da nova gestão. “A caminhada que fizemos nos 11 centros da UFCG, mais do que a busca por uma vitória em um pleito, foi a oportunidade de conhecermos e reconhecermos que nossa UFCG, além de imensa e potente, ainda é, infelizmente, desigual em relação a direitos, a acessos, a espaços e conquistas. É desigual também em relação à questão do gênero, de raça e de classe. Ela reproduz, porque não está à parte, tudo aquilo que devemos superar na nossa sociedade mais ampla. Por isso, chego à vice-reitoria da UFCG, junto com o professor Camilo, com o compromisso de lutar para que superemos esses desafios, que ainda impedem que nossa grandeza institucional seja justa e plena para toda a comunidade”.

Encerrando a solenidade, o reitor Camilo Farias lembrou sua trajetória acadêmica. “Eu cheguei nesta casa aos 16 anos. Na graduação e no mestrado, vivenciei os desafios e oportunidades que esta universidade me ofereceu. Trabalhei na monitoria, participei da iniciação científica, fiz estágios e tive a honra de fazer um intercâmbio no Japão. Só a educação e a universidade são capazes de tamanha mudança na vida de um jovem sonhador”, observou.

Após discorrer sobre o período de intervenção, indicou os rumos que serão seguidos na nova gestão. “Escolhemos pessoas que defendem a democracia, que têm capacidade dialógica e que amam esta universidade. Nosso projeto para a UFCG tem compromissos e valores inegociáveis: democracia, justiça social, transparência, ética, desenvolvimento sustentável, inclusão, diálogo, agilidade e indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e gestão”, destacou.

Finalizou lembrando uma citação da sua mãe, senhora Elsa Simões, “que sempre dizia que a educação era a solução para o nosso futuro e a melhor herança que ela poderia nos deixar. Minha mãe é professora e eu também, e é essa crença inabalável no poder transformador da educação que nos guiará nos próximos anos”.