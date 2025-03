UFCG divulga a 1ª chamada da lista de espera do SiSU 202; confira

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou na tarde desta quinta-feira, dia 13, a 1ª Chamada da Lista de Espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2025).

Confira aqui a 1ª Chamada da Lista de Espera

Cadastramento

Para efetivar a vaga na UFCG, o candidato selecionado deve realizar dois procedimentos obrigatórios: cadastramento (registro acadêmico) e matrícula. O cadastramento é o procedimento realizado logo após a publicação das chamadas, por meio do qual o candidato selecionado se torna aluno da UFCG.

Já a matrícula é o procedimento por meio do qual o aluno define, no início de cada período letivo, as disciplinas que irá cursar. O candidato que não realizar o cadastramento e a matrícula em disciplinas perderá a vaga.

Os candidatos convocados na 1ª Chamada da Lista de Espera deverão enviar a documentação online para cadastramento (registro acadêmico) até às 23h59min do dia 20 de março, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Processos Seletivos (SIGPS), usando a conta Gov.br.

A documentação exigida para cadastramento consta no Edital PRE Nº 05/2025.

É responsabilidade do candidato acompanhar e verificar, no SIGPS, o resultado da análise da documentação – se foi validada ou negada.

Caso seja necessário complementar ou retificar alguma documentação não validada pela coordenação do curso, os candidatos terão a partir das 8h do dia 24 março até às 23h59min do dia 25 de março para realizar este procedimento, também via SIGPS.

As coordenações de curso têm até 28 de março para efetivar o cadastramento dos candidatos.

Comissões de Validação PPI e PcD

Os candidatos que concorrem às vagas reservadas para Pessoa com Deficiência (PcD) ou pessoa Preta, Parda ou Indígena (PPI) deverão se apresentar perante uma Comissão de Validação, conforme instruções detalhadas no Edital de Convocação, a ser publicado pela Comprov.

O não comparecimento ou não envio de exames e laudos implicará na eliminação do candidato do processo seletivo para acesso aos cursos de graduação da UFCG.

Em caso de indeferimento, o edital também irá prever um prazo para o candidato entrar com recurso e se reapresentar à Comissão de Validação. Uma vez mantido o indeferimento da autodeclaração PPI ou PcD pela Comissão Recursal, o candidato será eliminado do processo seletivo nas modalidades de concorrência PPI ou PcD, permanecendo o candidato na lista de espera nas modalidades de Escola Pública e Ampla Concorrência.

Matrícula em disciplinas e Início das Aulas

Os alunos ingressantes no período 2025.1 serão matriculados automaticamente pela coordenação do curso no Plano de Matrículas cadastrado no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

As matrículas serão realizadas pelas coordenações de curso nas datas a serem definidas no calendário acadêmico do Período Letivo 2025.1, que ainda será publicado pela Pró-Reitoria de Ensino (PRE). O calendário também estabelecerá a data de início das aulas do Período 2025.1.

O Período Letivo 2024.2, que está em andamento na UFCG, segue até o dia 17 de maio.

Após a realização das matrículas em disciplinas, o aluno poderá consultar seu plano de matrícula no SIGAA, no qual serão informadas as turmas em que foi matriculado, com seus horários e locais de aula.

Chamadas da Lista de Espera

Este processo seletivo é constituído de, no mínimo, oito chamadas, a depender da existência de vagas não ocupadas.

Para cada uma das chamadas da Lista de Espera do Processo Seletivo SiSU 2025, será publicado um edital específico.

Dúvidas

Dúvidas sobre o processo seletivo devem ser tiradas com a Comprov.

Acesse o edital referente à 1ª Chamada da Lista de Espera UFCG.

Todas as publicações relativas ao Processo Seletivo SiSU 2025 na UFCG estão reunidas aqui.