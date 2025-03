Dicas de Leitura: Professor recomenda obra do escritor Bill Ramos

No quadro “Dicas de Leitura” desta semana, o professor José Mário traz uma sugestão literária que mergulha na memória cultural e afetiva da Paraíba: Arca de Sonhos, Homocidade e Outros Heróis, do jornalista e escritor Bill Ramos.

Para quem não acompanha o dia a dia da imprensa paraibana, o nome Severino Ramos pode não soar tão familiar. No entanto, sob o pseudônimo de Bill Ramos, ele se destacou como um dos mais completos profissionais do jornalismo no Estado. Além de ser um repórter policial excepcional, também foi um grande escritor, deixando um legado literário de grande importância.

“Aqui, em Arca de Sonhos, Homocidade e Outros Heróis, Bill Ramos faz uma espécie de cartografia da vida cultural, da vida afetiva, da vida intelectual da Paraíba dos anos 50, 60 e 70, mapeando de maneira enriquecedora como era viva, como era fremida a cena cultural, particularmente aquela que se agenciava em torno da cidade de João Pessoa”, destaca José Mário.

O professor ressalta ainda o brilhantismo do autor ao construir perfis sensíveis e narrativas repletas de humor e literariedade.

“Lendo esse livro, dei boas gargalhadas o tempo todo, porque ele tem um senso de humor extraordinário e vai contando as histórias com muita delicadeza, fantasia e literariedade”, acrescenta.

Além deste título, Bill Ramos é autor de outras obras essenciais, como Crimes que Abalaram a Paraíba, em dois volumes, onde seu talento investigativo e narrativo sobressai de forma brilhante.

Com uma escrita fluida e precisa, Bill Ramos deixou sua marca na literatura e no jornalismo paraibano. Para quem deseja conhecer mais sobre a história cultural do Estado, essa é uma leitura indispensável.