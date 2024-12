UFCG abre mais de 100 vagas para cursos gratuitos de técnico em enfermagem

A Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras (ETSC), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), abriu 140 vagas para os cursos gratuitos de técnico em enfermagem, técnico de saúde bucal e agente comunitário de saúde.

As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

40 vagas para o curso técnico em enfermagem;

50 vagas para o curso de técnico em saúde bucal;

50 vagas para o curso de agente comunitário em saúde.

As inscrições na seleção podem ser feitas pela internet até o dia 6 de janeiro de 2025, por meio de preenchimento do formulário online, em https://concursos.ufcg.edu.br:8443/EtscEnsinoTecnico2025/. A taxa para se inscrever custa R$ 50.

A seleção será feita por meio de análise do histórico escolar do candidato. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 22 de janeiro.

A matrícula dos classificados na chamada regular acontecerá de 22 de janeiro a 6 de fevereiro, na ETSC, nos horários das 7h às 12h e das 14h às 17h. Já as aulas estão previstas para iniciar no dia 10 de fevereiro.

Também está prevista uma chamada da lista de espera, conforme a existência de vagas, que deve ser divulgada no dia 7 de fevereiro.

* Com informações do g1pb