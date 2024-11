Podcast: professor esclarece diferença entre “delatar” e “dilatar”

No quadro Hora das Letras, da rádio Caturité FM, o professor e linguista Golbery Rodrigues trouxe mais uma de suas dicas preciosas para o uso correto da língua portuguesa. Desta vez, ele abordou o uso das palavras “delatar” e “dilatar”, que, apesar de parecidas na escrita e na pronúncia, possuem significados totalmente diferentes.

O professor iniciou explicando o sentido do verbo “delatar”. Segundo Golbery, “delatar escrito inicial com DE é denunciar, é acusar alguém, é revelar. No nosso dito popular, é entregar o outro: fulano me delatou à professora, acusou você, revelou a alguém algum erro que você cometeu. Te entregou, esse é o sentido do verbo delatar”.

Ele destacou ainda uma situação comum em que ocorre confusão entre as palavras: o uso incorreto de “delatar” em contextos oftalmológicos, como no caso da dilatação das pupilas. “Não é cabível para as pupilas, a não ser que uma pupila tenha feito alguma coisa de errado com a outra e aí uma delatou a outra. Não é o caso, mas você está sujeito a uma piada dessa se empregar incorretamente”, comentou, bem-humorado.

Em seguida, o linguista explicou o significado correto de “dilatar” e sua aplicação nos casos oftalmológicos: “Agora, dilatar é cabível, porque significa aumentar, expandir o volume. Estender, inclusive até demorar. Fulano acabou dilatando o tempo de espera. Então, para o caso oftalmológico, cabe dilatar. A doutora, o doutor expandiu as pupilas. É o verbo cabível aqui”.

Ouça o podcast completo.