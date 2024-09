Lula autorizou campus do IFPB para Alagoa Grande

Na sua passagem recente pela Paraíba, o presidente Lula autorizou a construção de mais um (além dos três anteriormente anunciados) campus do IFPB no interior do Estado: cidade de Alagoa Grande.

O campus será construído num terreno doado pelo empresário André Amaral, atualmente no exercício do mandato de senador pelo MDB.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

