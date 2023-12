UFPB inicia semestre letivo 2023.2 nesta terça em todos os campi

Após um período de recesso que durou cerca de um mês, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) inicia, nesta terça-feira (5), o semestre letivo 2023.2 para cerca de 25.000 estudantes matriculados nos cursos presenciais de graduação, nos campi I (João Pessoa/Santa Rita), II (Areia), III (Bananeiras) e IV (Rio Tinto/Mamanguape).

O início do novo período da graduação presencial mobiliza docentes, servidores técnico-administrativos e terceirizados e outros membros da comunidade universitária, como aponta o Reitor da UFPB, professor Valdiney Gouveia, em sua mensagem de boas-vindas publicada no instagram oficial da UFPB.

“Estamos muito felizes que estejam conosco. Aqui é sua casa e queremos vê-los sempre. Nossos técnicos administrativos e professores seguem trabalhando para vocês, afinal, os nossos estudantes são a alma da Universidade Federal da Paraíba”, disse o gestor.

Dos 25.000 estudantes, cerca de 3.000 são alunos ingressantes. Para estes, o semestre que se inicia representa o começo de uma nova jornada. Alguns órgãos têm papel relevante na trajetória do estudante de graduação da UFPB, como a Pró-reitoria de Graduação (PRG), responsável pela supervisão das atividades de ensino dos cursos de graduação, como o calendário acadêmico, as oportunidades de estágio e os programas e projetos acadêmicos.

Dentre esses programas acadêmicos de responsabilidade da PRG, alguns deles vão ofertar ao todo 900 bolsas de graduação, no valor de R$ 700 mensais, ao longo deste semestre letivo, como o Programa de Monitoria, com 600 bolsas, o Programa de Apoio às Licenciaturas (Prolicen), com 180 bolsas, e os projetos de tutoria, com 120 vagas.

Em nível de graduação, bolsas também são ofertadas pela Pró-reitoria de Extensão (Proex), incubida de coordenar as ações extensionistas da UFPB e, na iniciação científica, pela Pró-reitoria de Pesquisa (Propesq), órgão de direção superior responsável pelo planejamento, execução e avaliação das pesquisas científicas e tecnológicas desenvolvidas na Universidade. Há também oportunidades no ramo do empreendedorismo, especialmente nas empresas juniores e startups da UFPB.

Os estudantes novatos que precisam de apoio para permanência no curso podem se candidatar aos diversos tipos de auxílios estudantis que a UFPB oferece. Atualmente, está em curso um processo seletivo simplificado com 200 vagas, voltadas exclusivamente aos ingressantes, para os restaurantes universitários dos quatro campi da UFPB, com inscrições disponíveis até o dia 14 deste mês. Além dessa, há ainda uma seleção unificada, aberta a calouros e veteranos, com 1.085 vagas de apoio para alimentação, moradia, transporte e pré-escola, com inscrições até o dia 22 de dezembro. Todos esses benefícios são coordenados pela Pró-reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante (Prape) da UFPB.

Já na educação a distância, o semestre 2023.2 está sendo finalizado. A realização de provas finais acontece até 9 de dezembro, e o período de registro das médias finais termina no dia 13 do mesmo mês. De acordo com a PRG, no calendário acadêmico, a previsão é de que o próximo período letivo (2024.1) tenha início no dia 1º de março de 2024.

Mais informações sobre os demais setores da UFPB e todas as iniciativas para facilitar a vida do discente estão no Manual do Estudante, que pode ser acessado pelo menu ‘Serviços’ na página principal no site da UFPB (http://www.ufpb.br/).