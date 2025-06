Programa Sebraetec abre inscrições para credenciamento de empresas na Paraíba

Estão abertas as inscrições para o credenciamento de novas empresas por meio do programa Sebraetec na Paraíba. O cadastramento tem como finalidade selecionar pessoas jurídicas para atuarem em consultorias com foco na melhoria de processos, produtos e serviços ou à introdução de inovações nas empresas e mercados que são atendidos pelo Sebrae/PB no território estadual.

Para participar do processo de seleção, os interessados devem acessar o endereço eletrônico: https://concepcaoconsultoria.com.br/pagina/284/SebraePB-2025–Sebraetec–Empresas-Novas.aspx, e depois clicar na opção “inscrição” e seguir o preenchimento das informações de acordo com as orientações da plataforma. A data-limite encerra no dia 1º de agosto.

Conforme o gestor do Sebraetec no estado, Joacir Souto, o edital é uma oportunidade para quem busca atuar como prestador de serviço no Sebrae e expandir suas ações através de atendimentos e consultorias.

“É uma chance de fazer parte de um ecossistema que não apenas entrega consultoria, mas gera transformação real e muda vidas”, destaca.

O edital estabelece duas etapas eliminatórias, sendo a primeira composta pela análise do preenchimento correto das informações, e a segunda, pela avaliação da documentação enviada, considerando os critérios estabelecidos pelo programa. Os serviços vinculados ao Sebraetec se concentram nas áreas de consultoria tecnológica, serviços metrológicos, avaliação da conformidade e prototipagem.

Outras informações podem ser consultadas por meio do edital do Sebraetec, disponível na página: https://concepcaoconsultoria.com.br/Arquivos/Arquivo/062025/Comunicado%20do%20Edital%20Sebrae-PB%20-%20Empresas%20Novas_1.pdf.

Empresas credenciadas

No caso de empresas que já atuam como prestadoras de serviço através do Sebraetec no estado, o prazo para ampliar o cadastramento de portfólio também estará aberto até o dia 1º de agosto. O acesso para realizar o processo acontece por meio do endereço eletrônico: https://concepcaoconsultoria.com.br/pagina/283/SebraePB-2025–Sebraetec–Empresas-Cadastradas.aspx.