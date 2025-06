Gasolina já é encontrada mais barato em Campina Grande; saiba detalhes

O Procon de Campina Grande divulgou nesta quinta-feira, 12, a pesquisa de preços de combustíveis referente ao mês de junho deste ano.

Conforme o estudo, a maioria dos produtos sofreu redução de preços, a exemplo do litro de gasolina comum, cujo preço mais em conta pode ser encontrado pelo preço de R$ 5,77 nos bairros Vila Cabral e Lagoa de Dentro, enquanto o litro da gasolina aditivada pode ser encontrado por R$ 5,79, no bairro Alto Branco.

Já o litro do etanol mais barato pode ser comprado por R$ 4,38, no Itararé e Sandra Cavalcante; o diesel comum, por R$ 5,57, nos bairros Vila Cabral e Lagoa de Dentro, e do diesel S-10, também por R$ 5,57 nos bairros Vila Cabral, Sandra Cavalcante e Lagoa de Dentro.

No caso do metro cúbico do Gás Natural Veicular (GNV), o consumidor pode encontrá-lo ao preço único de R$ 5,31 em todos os postos, de acordo com a nova pesquisa do Procon Municipal.

A Pesquisa de Combustíveis do Procon-CG de Junho-2025 foi realizada na última segunda-feira, 09, em 62 postos de combustíveis do município e tem o objetivo de auxiliar o consumidor na hora de abastecer seus veículos em estabelecimentos comerciais que oferecem preços mais atrativos.

Além de apontar os preços de cada combustível praticado pelos postos neste mês, o estudo também dispõe de um comparativo de preços de cada produto em relação à pesquisa realizada no mês de maio de 2025 e do mesmo período do ano passado – junho de 2024.

Para conferir a pesquisa, bem como a lista com os nomes dos postos de combustíveis, com os respectivos endereços, basta acessar: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/