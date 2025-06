Podcast: tire suas dúvidas sobre benefícios previdenciários

Durante mais uma edição do quadro Minha Aposentadoria, no programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS, Marcus Vinícius, respondeu a diversas dúvidas sobre benefícios previdenciários.

Uma das questões abordadas foi se uma agricultora aposentada perderia o benefício ao se casar com um microempreendedor.

A resposta foi clara: “Pode casar tranquilamente. A atividade de um não interfere na aposentadoria do outro”.

Outro tema discutido foi o caso de um aposentado que notou um desconto de R$ 600 em sua aposentadoria, supostamente referente ao 13º salário. O gerente orientou que se solicite um extrato bancário dos dois últimos meses para identificar a origem do desconto, e reforçou o cuidado com ofertas de crédito disfarçadas de adiantamento do 13º.

Também foi destaque a questão das fraudes envolvendo descontos indevidos em benefícios desde 2019. O gerente alertou: “O INSS não envia links, não pede pagamentos ou documentos por WhatsApp. Em caso de dúvida, ligue para o 135.”

Por fim, foi orientado como proceder para quem teve auxílio-doença aprovado como MEI, recomendando acessar o extrato de pagamento no aplicativo Meu INSS para verificar a data e banco onde o valor estará disponível.

Ouça o podcast