*Vídeo: ParaibaOnline

Com três dias de programação intensa, a Feira do Empreendedor 2025 promete transformar o novo Centro de Convenções de Campina Grande, na Paraíba, em um verdadeiro polo de inovação, aprendizado e oportunidades de negócios. O evento acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto, reunindo grandes nomes do cenário nacional, palestras técnicas, oficinas e muito networking — tudo de forma gratuita.

De acordo com a analista do Sebrae Paraíba, Kamila Albuquerque, a feira chega para impulsionar o potencial do povo paraibano.

“A Feira do Empreendedor vem aí em três dias de evento, trazendo muitas oportunidades de negócios, tendências de mercado, grandes nomes do cenário nacional para trazer informação técnica e elevar a capacidade do povo paraibano. É um evento gratuito, realizado no novo Centro de Convenções”, destacou Kamila.

A expectativa é de que mais de 12 mil participantes circulem pelos espaços da feira. A programação inclui 10 palcos simultâneos e mais de 200 horas de conteúdo, voltadas para quem quer abrir seu negócio, se reinventar no mercado ou se atualizar sobre as transformações do mundo do empreendedorismo.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial da Feira do Empreendedor.