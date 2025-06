Veja como está o preço dos combustíveis em João Pessoa

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB), por meio do Setor de Pesquisa e Estatística, realizou no dia 10 de junho uma pesquisa sobre os preços dos combustíveis em João Pessoa, e 105 postos entraram na lista.

O etanol, para pagamento na modalidade cartão, a variação foi em torno de 7,47%, com preços de R$4,55 (Posto Canaã – Jaguaribe; Posto Confiança – Jaguaribe; Posto Mônaco – Jaguaribe; Posto São Luiz XVI – Jaguaribe; Auto Posto Indepedência -Tambiá; Posto Expressão – Torre ; Posto Expressão Beira Rio- Torre e Posto Cristo Redentor- Varjão) até R$ 4,89 (Posto São José – Cruz das Armas).

A gasolina comum, nos pagamentos em dinheiro, a variação obtida foi de 3,29%, com menor preço apresentado de R$ 6,07 (Posto FX- Aeroclube; Posto Villaggio – Bancários; Posto Z- Bancários; Posto BSB Bancários – Bancários; Posto Kennedy- Bessa; Posto Expressão – Bessa; Posto Shop Bessa- Bessa; Posto Expressão – Brisamar; Auto Posto Cristo – Cristo; Posto Cajueiro- Geisel; GP ExcelGás – Funcionários I; Posto Texas – Funcionários II/ João Paulo II; Posto Ponto Sim – Geisel; Posto Estrela – Geisel/ João Paulo II; Posto Mônaco – Jaguaribe; Posto Unipetro – João Paulo II; Auto Posto Indepedência – Tambiá; Posto Expressão – Torre; Posto Expressão – Beira Rio; Posto Torre – Torre; Auto Posto Valentina – Valentina; Posto Cristo Redentor/ Intermares – Varjão), e o maior preço foi constatado em apenas um posto da lista de estabelecimentos pesquisados, com o litro encontrado por R$ 6,27 ( Posto Opção – Alto do Mateus ).

