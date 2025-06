Lançamento da Feira do Empreendedor do Sebrae acontece em Campina Grande

Nesta quarta-feira (11), a partir das 16h, acontece o lançamento oficial da Feira do Empreendedor do Sebrae, no Museu de Arte e Ciência de Campina Grande – MAC. O evento é promovido pelo Sebrae-PB, em parceria com o Governo do Estado e a solenidade contará com a presença do governador João Azevêdo. A Feira do Empreendedor terá como tema central: “Na Trilha das Oportunidades Transformadoras”. Inovação, ESG, políticas públicas, relacionamento com o cliente e agronegócio estão entre os destaques do evento, que acontecerá entre os dias 21 e 23 de agosto, no Centro de Convenções da Rainha da Borborema.

Réplica do Museu dos Três Pandeiros e da pirâmide do Parque do Povo, com toques de inovação; espaço para discussão de políticas públicas; economia criativa; turismo, praça de alimentação com quatro restaurantes, vão integrar a mega estrutura que será montada no Centro de Convenções, tudo projetado para os participantes viverem uma experiência imersiva na economia e na cultura da Rainha da Borborema. Durante a solenidade de abertura, o evento será apresentado para a imprensa e para o mercado de Campina. A escolha da cidade para sediar a Feira do Empreendedor foi estratégica.

“Campina tem uma localização extremamente acessível em relação à Paraíba, mas pensamos também na inauguração do Centro de Convenções, uma obra aguardada com muita expectativa pela população. A Feira do Empreendedor será o primeiro grande evento a ser sediado no espaço e ficará marcada para sempre na história da cidade. Reuniremos oportunidades de negócio, novidades na parte de comércio, serviços, indústria e agro. Tudo isso vai ser visto no evento para provocar as pessoas a inovarem em suas áreas de atuação”, destacou João Alberto Miranda, gerente da agência do Sebrae-PB em Campina.