João Azevêdo destaca Feira do Empreendedor, em Campina Grande

O governador João Azevêdo participou, nesta quarta-feira, 11, da abertura oficial da Feira do Empreendedor 2025, realizada no Museu de Arte e Ciência de Campina Grande. O evento, que volta à cidade após 20 anos, marca também a a cidade como palco de grandes feiras e encontros de negócios. Durante a ocasião, o chefe do Executivo estadual destacou a importância do empreendedorismo para a economia paraibana e anunciou novidades para o setor do artesanato no estado.

“Nós temos, além dos programas próprios, projetos como o Empreender Paraíba, que é um programa que injeta mais de R$ 40 milhões todos os anos na microeconomia e no empreendedorismo”, ressaltou o governador.

Segundo ele, o incentivo à atividade empreendedora e à economia criativa é prioridade da gestão estadual, que mantém parcerias e apoios para a realização de grandes feiras em todo o estado, como também os tradicionais Salões de Artesanato.

Na oportunidade, João Azevêdo visitou a área reservada ao artesanato paraibano dentro da feira e fez questão de destacar a expectativa para o Salão do Artesanato Paraibano na cidade.

“O mais belo salão já feito até hoje. Eu sempre tenho essa expectativa de que gere mais negócios, que faça com que as pessoas que estão ali comercializem todos os seus produtos e tenham uma renda que bata recordes. Eu não tenho dúvida nenhuma, o salão está muito bonito, vai atrair muitas pessoas, está em uma localização extraordinária e isso tudo vai facilitar o acesso”, disse.

A edição deste ano homenageará o macramê, técnica artesanal de tecelagem manual que vem ganhando destaque no estado. “Nós vamos criar em Araruna um centro de referência do macramê. Já autorizamos hoje, discutimos com o prefeito e vamos implantar lá esse espaço, porque tem mestres naquela região e isso vai fortalecer ainda mais essa arte belíssima, que muitas vezes não é muito difundida, mas que tem um valor cultural enorme”, anunciou o governador.

