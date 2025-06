Fórum debate fortalecimento da caprinovinocultura no semiárido da Paraíba

Reunidos durante fórum na cidade de Monteiro, criadores, empresários, pesquisadores e agentes públicos discutiram, nesta quarta-feira (11), o fortalecimento da caprinocultura e ovinocultura na Paraíba, em um cenário no qual a produção de leite e de carne caprina e ovina ganha fôlego no aquecimento da economia no semiárido do Nordeste e, de modo especial, no território paraibano.

O Fórum de Inovação e Políticas Públicas para Fortalecimento da Caprinocultura e Ovinocultura na Paraíba foi promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), e parceiros, tendo como foco principal a produção, a gestão, o processamento e a comercialização. O evento aconteceu no auditório da Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro Ltda, durante todo o dia.

Todos os setores envolvidos na atividade caprina e ovina na Paraíba estão apostando nessa atividade como fonte de renda, emprego e sustentabilidade da agricultura familiar. Instituições de pesquisas como a Empaer e a Embrapa Caprinos, juntos com parceiros como o Sebrae, Senar e Banco do Nordeste, estão empenhados em proporcionar avanços para a conquista de mercado.

Na ocasião, o secretário do Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Joaquim Hugo, informou que o Governo do Estado está criando o Sistema Unificado Estadual da Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (Susaf-PB), para criar facilidade de acesso da produção caprina e ovina, por exemplo, ao mercado consumidor. Também promoverá a certificação das agroindústrias familiares e artesanais e de pequeno porte, com isso abrindo oportunidade de mercado.

O presidente da Empaer, Aristeu Chaves, falou do trabalho de assistência técnica junto aos produtores rurais, e da capacitação da pesquisa e da extensão rural para a transformação da cadeia produtiva da caprinocultura. Informou que vem sendo feito o diagnóstico das atividades junto a 65 mil produtores rurais que poderão ter isenção da energia e, com isso, reduzir os custos de produção.

Também participaram da abertura do evento, o diretor de Pesquisa Agropecuária Aderval Monteiro e o pesquisador Wandrick Hauss de Sousa, coordenador do evento e do conjunto de pesquisas.

O fórum constou de cinco painéis abordando os mais diferentes temas pertinentes à caprinocultura. No primeiro painel foi feita uma avaliação do programa do leite da Paraíba, abordagem de seus desafios e apontadas as perspectivas futuras, sendo expositor o empresário Henri Daniel Sousa Pombo, da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Município de Cabaceiras Paraíba (Ascomcab). Os debatedores foram Neymar Brito dos Santos, agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste e Pedro Martins, da Associação Brasileira de Criadores de Caprinos.

Depois foi a vez de se discutir o Plano de Gestão e Viabilidade Econômica do abatedouro frigorífico de caprino e ovino da Capribom, quando foram apresentados seus resultados econômicos e sociais pelo gerente de negócios da Cooperativa, Rubens Remígio. Nesta ocasião, os debatedores foram o diretor de Desenvolvimento Econômico da Cinep, Ruy Bezerra Cavalcanti, e o economista Clemilson dos Santos, também do órgão.

No terceiro painel, igualmente aguardado com expectativas, foram analisadas as políticas públicas do Governo do Estado visando o fortalecimento dos arranjos produtivos locais da caprinocultura e ovinocultura, e as estratégias do desenvolvimento regional.

O expositor foi o secretário Joaquim Hugo Vieira Carneiro, do Desenvolvimento daAgropecuária e da Pesca, e os debatedores Luiz Alberto Gonçalves de Amorim, superintendente do Sebrae na Paraíba, e o consultor do órgão, Carlos Alberto Batinga Júnior.

Os desafios e oportunidades, o papel da pesquisa e da inovação tecnológica para o setor foram debatidos pelo pesquisador Wandrik Hauss de Sousa, da Empaer, e Edgard Cavalcanti Pimenta Filho, professor da UFPB.

O diretor de Administração e Finanças da Empaer, Jailson Lopes da Penha, abordou as ações que a empresa vem realizando junto à agricultura familiar, destacando o futuro da produção de carne e leite e produtos derivados da caprinocultura na Paraíba. Os debatedores foram Sérgio Ricardo Gouveia Martins, superintendente do Senar-PB, e Aristeu Chaves, presidente da Empaer.

Para a realização do evento, firmaram parceria a Capribom, a Universidade Estadual da Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande, e com apoio financeiro do Banco do Nordeste e governo federal.