O Dia dos Namorados é uma das datas mais movimentadas para o comércio e, com tantas promoções e ofertas, é comum que consumidores se empolguem nas compras. No entanto, é preciso ficar atento aos seus direitos para evitar transtornos e arrependimentos. Pensando nisso, o quadro Direito do Consumidor desta semana, dentro do programa Conexão Caturité, traz orientações valiosas com a advogada Glauce Jácome, especialista na área.

Entre os pontos de atenção estão as compras online, que exigem cuidados redobrados quanto à segurança do site, prazos de entrega e política de devolução.

Outro tema importante são os direitos relacionados à troca de presentes, principalmente quando o produto apresenta defeito ou não agrada. Muitas pessoas ainda desconhecem que a troca por arrependimento só é obrigatória nas compras feitas fora do estabelecimento comercial, como pela internet ou telefone.

Além disso, Glauce também destaca os cuidados com armadilhas comuns, como ofertas enganosas e contratos de serviços para a data, como jantares, reservas e pacotes românticos. Garantir que tudo esteja devidamente registrado por escrito e com cláusulas claras é essencial para garantir o cumprimento do que foi prometido.

Quer saber mais e proteger seu bolso neste Dia dos Namorados? Ouça o conteúdo completo com as orientações da advogada no quadro Direito do Consumidor