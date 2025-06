Nesta quarta-feira (11), a partir das 16h, acontece o lançamento oficial da Feira do Empreendedor do Sebrae, no Museu de Arte e Ciência de Campina Grande – MAC.

O evento é promovido pelo Sebrae-PB, em parceria com o Governo do Estado, e deve movimentar mais de R$ 8 milhões em negócios no Centro de Convenções da Rainha da Borborema.

A solenidade contará com a presença do governador João Azevêdo.