Dia dos Namorados: preços e sugestões de presentes em Campina Grande

O Procon de Campina Grande divulgou nesta terça-feira, 10, a pesquisa de preços com sugestões de presentes para o Dia dos Namorados. A data é comemorada no dia 12 de junho, próxima quinta-feira. No estudo estão opções de presentes com preços que vão de R$ 19,00 até R$ R$ 278,90. São variações que dependem do produto e do local escolhido pelo consumidor para realizar a compra.

A Pesquisa do Dia dos Namorados 2025 do Procon Municipal foi realizada na última sexta-feira, 06, em nove lojas físicas da cidade e em sites. Ela reúne 36 sugestões de presentes, que foram agrupados em quatro categorias: Canecas personalizadas; Cestas de chocolates; Flores e Perfumes. Além disso, no estudo constam os nomes dos estabelecimentos comerciais, com os respectivos endereços.

Preço Atrativo

De acordo com o levantamento apresentando pelo Procon-CG, o consumidor vai encontrar a sugestão de presente com um preço mais atrativo na categoria ‘Cestas de Chocolate’, com a opção de cesta ao menor preço (R$ 19,00), na loja G&A Cestas e Presentes, localizada no bairro Presidente Médici. Entre os presentes com preços mais altos, o destaque ficou na categoria Perfume. O perfume masculino Essencial Ato 100 ml e o perfume feminino Essecial Elixir 100 ml, ambos vendidos na loja da Natura, no bairro do Catolé, com o valor de R$ 278,90, cada.

Sobre a variação de preços, entre as sugestões de presentes do Procon-CG, a categoria Cesta de Chocolate apresentou a maior variação, registrada entre o menor e o maior preço cobrado por um produto: 380,95%, dependendo das escolhas do consumidor. Há desde opções de cesta simples, que custa R$ 19,00 até as opções com uma maior variedade de itens, que chegam a custar R$ 91,38. O valor representa uma diferença de até R$ 72,38 entre o menor e maior valor praticado entre os estabelecimentos visitados.

Na categoria Flores, que é apontado como um das opções de presente mais procurada pelos consumidores, o buquê com 6 rosas comuns, por exemplo, apresentou uma variação de 85,71%, chegando a uma diferença de R$ 55,00, entre o menor preço cobrado pelas floriculturas: R$ 70,00 até o maior preço de R$ 130,00.

Para conferir mais detalhes da pesquisa do Procon de Campina Grande acesse: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/