Ministro defende internet como motor da economia brasileira

O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, defendeu na última sexta-feira (6), em Campina Grande (PB), a conectividade como ferramenta estratégica para impulsionar o crescimento econômico do Brasil. Em participação no evento “Diálogo sobre a Competitividade: combate ao Custo Brasil”, promovido pela Federação das Indústrias da Paraíba, o ministro apresentou as ações da pasta para fomentar a digitalização, gerar empregos e fortalecer pequenos provedores de internet, especialmente nas regiões mais afastadas dos grandes centros. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, também participou da agenda.

“O governo do presidente Lula concentra esforços para melhorar a produtividade e o ambiente de negócios, propor soluções e impulsionar a competitividade. O Ministério das Comunicações participa dessa agenda para promover o avanço da digitalização e o fortalecimento da economia”, disse o ministro.

Um dos destaques da fala de Frederico foi o Acessa Crédito, novo programa do Ministério das Comunicações que oferece linhas de financiamento com juros reduzidos, via FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações), para que pequenos e médios provedores possam expandir suas redes e levar internet de qualidade a mais localidades.

“Temos plenas condições de construir um ambiente de negócios mais eficiente e favorável ao crescimento da indústria. Ao avançarmos nesse sentido, atraímos mais investimentos, fortalecemos a atividade econômica e ampliamos as oportunidades de trabalho e renda para a população”, declarou.

Além disso, o ministro anunciou que o governo está finalizando a Política Nacional de Cabos Submarinos, que vai descentralizar a infraestrutura de conectividade e tornar o Brasil mais competitivo globalmente.

No campo da radiodifusão, o Ministério também prepara uma modernização das regras para emissoras de rádio e TV, com menos burocracia e mais estímulo à inovação e à democratização da informação. A proposta está em fase final de análise e deve ser publicada ainda este ano. E finalizou sobre os avanços e benefícios da TV 3.0 para os brasileiros.

Sobre o evento

O encontro “Diálogo sobre a Competitividade: combate ao Custo Brasil” reuniu lideranças empresariais e autoridades públicas na sede da Federação, em Campina Grande (PB). O evento debateu soluções para reduzir entraves que afetam a produtividade e o crescimento econômico do país.