O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participou do Roadshow Brasil Mais Produtivo na última sexta-feira (6/6), em Campina Grande (PB). A iniciativa ocorreu no âmbito da Nova Indústria Brasil (NIB) para impulsionar a produtividade e a competitividade das micro, pequenas e médias empresas do país.

“Nós vamos atrair para o Brasil o que há de mais avançado, que é data center e inteligência artificial. O limite no mundo para inteligência artificial e data center vai ser falta de energia. E aqui nós temos energia abundante e renovável ” GERALDO ALCKMIN

Presidente em exercício

“O Nordeste é campeão da energia renovável, com os parques solares e eólicos. Nós somos, hoje, o quinto do mundo, em termos de parques solares e eólicos”, ressaltou. Considerando a alta produção, o presidente em exercício frisou a importância de se armazenar essa energia renovável. “Deve ser lançado, agora, em junho ou julho, o primeiro leilão do país, pelo Ministério de Minas e Energia, de armazenagem de energia em baterias. Então, nós guardamos a energia e mantemos a sua sustentabilidade”, disse.

Atualmente, as fontes de energia mais baratas do país são a solar e a eólica, que custam menos de R$ 200 o megawatt. “Energia mais barata, abundante, e, com isso, nós vamos atrair para o Brasil o que há de mais avançado, que é data center e inteligência artificial. O limite no mundo para inteligência artificial e data center vai ser falta de energia. E aqui nós temos energia abundante e renovável. Então, nós devemos ter grandes investimentos na área de data centers e inteligência artificial”, apontou Alckmin. Para atrair esses investimentos em infraestrutura digital ao país, o Governo Federal vai lançar uma política de estímulo chamada Redata.

No evento, Alckmin também abordou os esforços do governo para acelerar o registro de patentes. “Estava levando sete anos para registrar uma patente no INPI [Instituto Nacional da Propriedade Industrial]. Reduziram para seis, cinco, quatro. Esse ano vamos chegar a três anos e no ano que vem a dois anos, que é o padrão internacional”, afirmou.

DIÁLOGO — O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, destacou a importância do evento, que faz parte da programação do Diálogo Sobre a Competitividade e Combate ao Custo Brasil, promovido durante o encontro da Associação Nordeste Forte, que reúne presidentes das nove Federações das Indústrias do Nordeste.

“Este evento representa uma oportunidade para promover o diálogo e construir soluções para os desafios que afetam a competitividade das empresas brasileiras. Em especial, aqueles relacionados ao chamado Custo Brasil, que impactam diretamente o desempenho da nossa economia. Temos plenas condições de construir um ambiente de negócio mais eficiente e favorável ao crescimento da indústria”, destacou o ministro, ao lembrar que a NIB está promovendo o desenvolvimento do país.

TV 3.0 — Frederico de Siqueira Filho aproveitou o evento para anunciar o próximo lançamento do governo na área de telecomunicações. “Vamos lançar nos próximos dias a TV 3.0, que vai revolucionar o setor de radiodifusão no Brasil. Será uma TV mais interativa, com melhor qualidade de imagem e som, TV aberta, gratuita e que vai aproximar os cidadãos”, enfatizou.

INICIATIVA — Organizado por Senai e Sebrae, o Roadshow Brasil Mais Produtivo apresenta aos empresários da região as oportunidades do programa, que oferece consultorias especializadas e gratuitas para ajudar as empresas a melhorarem seus processos produtivos, incorporarem tecnologias e reduzirem custos operacionais, gerando ganhos reais de produtividade e faturamento. Além de fomentar a produtividade, o evento também é um espaço para debater soluções concretas para o Custo Brasil, conjunto de entraves estruturais, burocráticos e econômicos que elevam o custo de produção no país e comprometem a competitividade da indústria brasileira.

ROADSHOWS — Os roadshows são eventos organizados pelo Senai e pelo Sebrae em várias cidades, voltados para empresários de micro, pequenas e médias indústrias, sindicatos, associações de classe, arranjos produtivos locais e territórios empreendedores. O objetivo é promover regionalmente as ações do programa Brasil Mais Produtivo, informando sobre seus benefícios e detalhando como funcionam as consultorias.

BRASIL MAIS PRODUTIVO — O programa oferece oportunidades para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) de todos os estados aumentarem sua produtividade, reduzir custos operacionais e impulsionar o faturamento. As modalidades de atendimento no programa incluem consultorias especializadas custeadas pelos parceiros do Brasil Mais Produtivo. Isso significa que as empresas podem receber orientações técnicas e suporte para inovar e crescer, ampliando os benefícios e reduzindo os custos.

Desde seu lançamento em 2023, o programa Brasil Mais Produtivo tem desempenhado um papel fundamental na transformação de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) industriais, comerciais e de serviços. A iniciativa já engajou cerca de 17 mil negócios na Plataforma de Produtividade, o que representa 8,49% da meta de 200 mil engajamentos até 2027. Além disso, o programa já realizou mais de 14 mil atendimentos industriais e mais de 30.700 atendimentos voltados ao comércio e serviços, atingindo 48,13% da meta estabelecida para 2027, que é de 93 mil.

NOVA INDÚSTRIA BRASIL — O programa Brasil Mais Produtivo está integrado à NIB, que busca promover a transformação digital da indústria nacional, especialmente nas MPMEs, por meio da adoção de tecnologias desenvolvidas no próprio país. A NIB estabelece metas específicas para seis missões, abrangendo os setores de infraestrutura, moradia e mobilidade; agroindústria; complexo industrial de saúde; transformação digital; bioeconomia e transição energética; e tecnologia de defesa. Cada missão possui áreas prioritárias para investimentos visando atingir as metas estipuladas até 2033.

A política busca ainda estimular setores estratégicos por meio de compras públicas, assinando decretos que definem áreas sujeitas a exigências de aquisição nacional. Essa estratégia visa impulsionar a transição energética, economia de baixo carbono e mobilidade urbana. Para aprimorar o ambiente de negócios, a NIB prevê dezenas de projetos, incluindo desburocratização e enfrentamento de desafios apontados pelo setor produtivo. Essa iniciativa visa reduzir o chamado “Custo Brasil”, estimado em R$ 1,7 trilhão anual, com o potencial de economia de R$ 92 bilhões por ano em quatro projetos específicos.