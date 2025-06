Superintendente do Sebrae na Paraíba fala sobre ´Custo Brasil´

Luiz Alberto Amorim, superintendente do Sebrae na Paraíba, participou nesta sexta-feira do “Diálogos Sobre a Competitividade, Combate ao Custo Brasil”, evento organizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), Associação Nordeste Forte e a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, que ocorreu na tarde/noite desta sexta-feira no auditório da Fiepb, em Campina Grande.

O dirigente estadual do Sebrae também comentou sobre a colaboração que o Sebrae Nacional tem dado à economia regional e sobre as linhas de crédito disponibilizadas nacionalmente pelo órgão.

Assista a entrevista.

*Vídeo: ParaibaOnline