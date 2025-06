Sebrae oferece consultorias gratuitas para empreendedores

Os empreendedores da Paraíba têm a oportunidade de elevar sua pequena empresa a outro patamar, conquistando novas oportunidades e melhorando a gestão do negócio.

O Sebrae/PB disponibiliza em suas agências consultorias gratuitas para atender os empresários e solucionar demandas. A iniciativa visa aprimorar o relacionamento com o cliente, oferecendo uma experiência mais organizada, produtiva e personalizada.

O atendimento é realizado por consultores experientes, especializados nas áreas mais demandadas pelos empreendedores. Para participar, basta que os empreendedores agendem o atendimento de forma presencial, nas agências do Sebrae, ou através do Canal de Atendimento ao Cliente, no telefone 0800 570 0800 (também WhatsApp).

Entre as vantagens do agendamento está o atendimento no dia e hora marcados, otimizando o tempo do empreendedor, além de garantir mais foco e dedicação ao cliente.

Outro benefício é que os donos de pequenos negócios têm à disposição consultorias relacionadas às demandas de como atrair novos clientes e vender melhor, organização financeira do negócio, uso de estratégias digitais para transformar o negócio, além de orientações sobre a legislação específica para o seu produto ou serviço. Podem agendar o serviço, empreendedores de qualquer setor.

“Queremos que cada atendimento seja uma oportunidade de transformação para quem empreende. O agendamento permite mais foco e qualidade, com soluções mais assertivas para cada desafio”, destaca a analista técnica Danyele Raposo.

Com esse apoio mais de perto dos empreendedores, o Sebrae/PB busca disponibilizar soluções para as demandas dos pequenos negócios, seja Microempreendedor Individual, Microempresário ou Empresa de Pequeno Porte, que tenham um produto ou serviço em qualquer setor da economia.

A consultoria fortalece o relacionamento entre a instituição e os empreendedores. O empreendedor que busca as consultorias terá o diagnóstico preciso, ferramentas e encaminhamentos práticos, além do acompanhamento do Sebrae/PB focado em resultados reais.