Bruno destaca competitividade e critica Custo Brasil em evento com Alckmin

Durante participação no Roadshow Brasil Mais Produtivo, realizado nesta sexta-feira (6) na sede da Federação das Indústrias da Paraíba (FIEP), em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) destacou a importância de discutir medidas concretas para impulsionar a competitividade da economia brasileira.

Em contato com a imprensa, Bruno reforçou que o protagonismo de Campina Grande no setor industrial não é casual. “Campina sempre foi a grande indutora do desenvolvimento para o interior do Nordeste. Hoje, proporcionalmente, é a maior empregadora da indústria da Paraíba”, afirmou.

Ele elogiou a iniciativa da FIEP e da Associação Nordeste Forte em trazer o debate sobre o Custo Brasil para o centro das discussões com representantes do Executivo, do Legislativo e da indústria.

Bruno também defendeu a necessidade de redução do tamanho da máquina pública e da burocracia, apontando que essas mudanças são essenciais para que o Brasil se consolide como uma potência global capaz de gerar desenvolvimento humano e melhorar a qualidade de vida da população.

O evento em Campina Grande integrou a programação da Associação Nordeste Forte e reuniu nomes como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta; os senadores Efraim Filho e Veneziano Vital do Rêgo; o diretor-presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima; o presidente do TCU, Vital do Rêgo Filho; além do presidente da FIEP, Cassiano Pereira.