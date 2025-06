No quadro Minha Aposentadoria desta semana, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS, Marcus Vinícius, trouxe orientações sobre descontos indevidos e bloqueios no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Segundo ele, beneficiários que não conseguem usar o aplicativo Meu INSS ou o telefone 135 podem buscar atendimento presencial nas agências dos Correios, que passaram a oferecer suporte para contestação de cobranças e atualização de dados.

O gerente reforçou que o bloqueio do BPC pode ser resolvido com a atualização do CadÚnico. Já os trabalhadores autônomos e agricultores foram orientados sobre como contribuir para o INSS ou comprovar sua atividade rural sem a obrigatoriedade de contribuição mensal.

Ouça o podcast.