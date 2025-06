O governador João Azevêdo recebeu, nesta quarta-feira (4), na Granja Santana, representantes da Associação Brasileira das Empresas de Gás Canalizado (Abegás), que participam de workshop sobre “Transição Energética e Oportunidades de Mercado para o Gás Natural e Biometano”, em João Pessoa.

O evento reuniu na tarde desta quarta-feira (4) especialistas e autoridades que aprofundaram as discussões sobre programas de descarbonização do produtor do gás natural e do biometano e os modelos de negócios desenvolvidos pela Orizon em aterros sanitários nos estados do Ceará e Pernambuco e os estudos para ampliação para a Paraíba.

Na oportunidade, João Azevêdo desejou as boas-vindas aos participantes do evento e destacou o bom momento da economia da Paraíba. João Azevêdo recebeu alguns pleitos para o fomento do gás natural e do biometano da Abegás como incentivos e a regulamentação de uma legislação específica para exploração do biometano no Estado e apoio a luta pela priorização do gás natural como o combustível da transição energética junto ao governo Federal.

O secretário executivo de Energias do Estado da Paraíba, Robson Barbosa, informou que o estado formou um grupo de trabalho para a criação de uma Política de incentivo ao uso do gás natural e do biometano que será apresentada ao governador até o final de junho. “Esse será um passo fundamental para o uso do biometano na rede de gás canalizado para a geração de energia e contribui ambientalmente por ser um energético que emite menos gases de efeito estufa”.

O presidente da PBGás, Jailson Galvão, destacou a importância de a Paraíba sediar o evento e da construção do diálogo para fortalecer o setor. “Estamos fazendo um debate bastante oportuno porque traz as oportunidades do biometano convergindo com o gás natural canalizado. Esse é um tema que está sendo nacionalmente discutido e nós temos a oportunidade de realizar na Paraíba um evento focado para as oportunidades, dentro de uma visão de transição energética, sendo uma fonte renovável, contribuindo com o baixo carbono e com o enfrentamento das mudanças climáticas. A Paraíba tem vocação para as energias renováveis e precisamos criar essas oportunidades para o biometano, um combustível renovável e que se alinha ao conceito de renovação, de respeito ao clima, reduzindo a emissão de carbono”, disse.

O presidente do Conselho de Administração da Abegás e da Bahiagás , Luiz Gavazza, agradeceu a receptividade do governador e tratou da importância da construção de parcerias para o fortalecimento e ampliação do atendimento com o gás natural. “Nós agradecemos a receptividade do governador, as exposições que nos foram feitas, resultado de quem está cumprindo sua missão com competência.

Gavazza destacou o potencial do biometano na Paraíba é muito grande, considerado um dos maiores do Brasil, assim como o das energias renováveis, seja solar ou eólica, e nós contamos com o apoio do governador para diversas pautas do nosso setor e para a diversificação da matriz energética. Ele destacou a formação de um novo mercado com experiencias concretas da Orizon, da Necta e da Cégas na utilização do biometano.

Participaram da reunião o secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; o secretário executivo de Energia, Robson Barbosa; além do vice-presidente do Conselho de Administração da Abegás, Rafael Lamastra; a presidente do Conselho Fiscal da Abegás e presidente da Potigás, Marina Melo; o coordenador do Comitê de Gás e Petróleo do Consórcio Nordeste e presidente da Cégas, Miguel Cedraz Nery; o representante da Mitsui, Rafael Gomes; a conselheira da Abegás, Cristiane Smith; e o representante da Energisa, Paulo Homem.