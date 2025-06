CNI e Fiepb promovem evento sobre a redução do ´Custo Brasil´

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), junto com a Associação Nordeste Forte e a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB) realizam, nesta sexta-feira (6), em Campina Grande, o evento “Diálogos Sobre a Competitividade, Combate ao Custo Brasil”.

O encontro contará com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que estará como Presidente da República em exercício; do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo; e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

O debate tem como objetivo conscientizar empresários e gestores industriais, parlamentares, lideranças de governo e demais representantes de instituições públicas e privadas sobre a necessidade da redução do Custo Brasil para o desenvolvimento sustentável do país.

O Custo Brasil é um conceito que se refere aos obstáculos e desafios que a economia brasileira enfrenta, elevando os custos de produção e a competitividade das empresas, tanto em relação aos mercados nacionais quanto internacionais.

Em outras palavras, o Custo Brasil representa um conjunto de barreiras que tornam a produção no País mais cara e difícil, em comparação com o cenário internacional.

Entre outros fatores, a alta carga tributária, a burocracia excessiva, a infraestrutura deficiente, a complexidade jurídica, a baixa qualidade de mão de obra e as altas taxas de juros se apresentam como as principais barreiras que mais impactam a economia.

E a indústria é o segmento da economia mais afetado por ser o mais exposto à concorrência internacional, seja competindo com importações no mercado doméstico, seja na competição enfrentada pelas nossas exportações em outros países.

Para Léo de Castro, vice-presidente da CNI e presidente do Conselho de Política Industrial da CNI, reduzir o custo Brasil é prioridade para o desenvolvimento da política industrial.

“O custo Brasil alcança R$ 1,7 trilhão por ano e faz com que tudo fique mais caro no país. E sua redução é majoritariamente regulatória, uma decisão política. É preciso reduzir para que possamos melhorar a nossa competitividade”, ressaltou Léo de Castro.

De acordo com o presidente da FIEPB e da Associação Nordeste Forte, Cassiano Pereira, o Custo Brasil é um obstáculo que aumenta os encargos de produção e dificulta a competitividade da indústria brasileira.

“Por essa razão, é fundamental que possamos reunir o setor produtivo, o poder público e as instituições de fomento para dialogar e construir soluções concretas, que reduzam a burocracia, a carga tributária e proporcionem uma infraestrutura mais eficiente para o setor empresarial”, explicou Cassiano Pereira.

Também participarão da programação o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB); o deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), representando a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo; além de representantes do Movimento Brasil Competitivo (MBC).

Outro destaque da programação será o roadshow do programa Brasil Mais Produtivo, com a apresentação do caso de sucesso da indústria Itatex, do município de Itaporanga.

Na ocasião, a empresária Danielle Dantas vai compartilhar suas experiências e os avanços alcançados pela empresa durante a participação no programa.

Serviço

Diálogos sobre a Competitividade – Combate ao Custo Brasil

Data: 06/06

Horário: 15h

Local: Federação das Indústrias do Estado da Paraíba

Rua Manoel Gonçalves Guimarães, 195 – José Pinheiro – Campina Grande-PB

*com informações ascom