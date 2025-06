Reajuste do IOF: Hugo Motta e Davi Alcolumbre alinham pauta com o Ministério da Fazenda

Na última terça-feira (03), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir as propostas de reajuste do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e buscar um consenso entre os Poderes.

Pelas redes sociais, Motta destacou que “o Brasil precisa de medidas duradouras e corajosas para reorganizar suas contas públicas”, e afirmou que levará as sugestões do Ministério da Fazenda para análise do Colégio de Líderes da Câmara.

Durante entrevista à imprensa, o deputado comemorou o avanço nas negociações após semanas de impasses entre o Executivo e o Legislativo.

“Nós estamos todos registrando a sintonia entre Câmara, Senado e Governo na busca por soluções, após a medida do Governo de aumentar o IOF. Podemos encontrar uma pauta que não apenas resolva o problema fiscal pontual e imediato para 2025, mas que avance em uma discussão mais abrangente e estruturante para o país. Saio da reunião ainda mais estimulado a construir, ao lado do presidente Davi Alcolumbre, uma agenda conjunta com o Ministério da Fazenda e com o presidente Lula, que acompanhou atentamente a discussão. O que mais me animou foi o sentimento que permeou o encontro: todos estavam preocupados com o país, e não apenas com questões pontuais”, afirmou Motta.