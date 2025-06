Podcast: Secovi-PB traz dicas para o segmento imobiliário

No programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, trouxe um importante alerta sobre práticas que vêm surgindo no mercado imobiliário, especialmente no segmento de incorporação imobiliária.

Durante sua participação, Érico explicou que algumas ofertas de imóveis “a preço de custo” e sem cobrança de impostos, muito divulgadas, podem esconder operações irregulares que prejudicam os compradores.

Ele descreveu um modelo em que um grupo de pessoas se reúne para construir um prédio, mas a gestão financeira é informal e pode gerar prejuízos para os envolvidos caso alguém deixe de pagar sua parte.

O presidente destacou que, apesar dessas práticas ainda não serem comuns na Paraíba, o crescimento acelerado do mercado imobiliário em João Pessoa pode trazer esse tipo de risco em breve.

Por isso, recomendou atenção redobrada para contratos que não tenham registro formal de incorporação imobiliária em cartório.

Ouça o podcast: