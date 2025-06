Uma noite memorável e que ficou marcada pela oportunidade que o empreendedorismo gera para quem busca investir no ambiente de negócios, visando o crescimento econômico. O Sousa Wine Festival, evento realizado no último sábado (31) pela Vinícola Château HS, com o apoio do Sebrae/PB, marcou o lançamento dos primeiros rótulos de vinho fino produzidos no município de Sousa, no Sertão da Paraíba.

A programação de recepção ao público aconteceu no espaço da própria vinícola com momentos de visita aos vinhedos e degustação, seguido de apresentações musicais ao vivo, taça personalizada e áreas como ilha dos sabores e encontro de saberes: enologia e sommelier.

O investimento no projeto foi idealizado pelo casal Herta Sônia e Jarismar Gonçalves. Eles iniciaram o processo do cultivo das uvas há dois anos, resultando na colheita de uma tonelada da uva vitis vinífera em quatro variedades em sua linha de produção (Malbec, Syrah, Tannat e Touriga Nacional). “Esse evento é um marco em Sousa, porque além de ser uma empresa que gera o desenvolvimento, ela também busca agregar na relação do enoturismo, que é o turismo que valoriza a cultura do vinho”, disse Herta Sônia.

Um dos rótulos lançados no Sousa Wine Festival ganhou o nome da espécie de dinossauro Abelisaurus, uma alusão ao contexto histórico de Sousa, que é conhecido como o município que abriga o maior conjunto de pegadas de dinossauros provenientes da fase inicial do período Cretáceo da América Latina. Já o rótulo especial Nozze D’argento, que significa, em italiano, bodas de prata, faz alusão a celebração de 25 anos de matrimônio do casal.

“Quero enfatizar que muita gente acreditou nesse sonho que se concretiza hoje. O Sebrae é um parceiro estratégico, porque sem eles, esse evento não aconteceria. Esse momento marca o que pode ser uma nova cultura para a nossa c idade e todo o estado e a gente vislumbra um futuro muito bom. Não só para a vinícola em particular, mas para toda a região, pois isso cresce junto com a história e o enoturismo, que é a atividade do turismo nessa cultura que pode agregar muito nesse ambiente de negócios”, disse Jarismar Gonçalves.

De acordo com a gerente da agência do Sebrae/PB em Sousa, Camila Nóbrega, a produção de vinhos finos é uma iniciativa que colabora com o ambiente de negócios e amplia ainda mais os investimentos provenientes da cadeia produtiva ligada ao contexto do agronegócio, além de possibilitar a inserção do município de Sousa no mapa do enoturismo nacional.

“Trata-se do primeiro lançamento de rótulos de vinho produzido em solo de Sousa. Isso proporciona muito orgulho e o Sebrae enquanto instituição de fomento ao desenvolvimento dos pequenos negócios participa dessa ação cumprindo o seu dever. Sousa, que já é conhecida pela cultura de produção do coco verde e da banana, produtos que são tradicionais no mercado, ganha agora a vitivinicultura”, enfatizou.

A produção gerada pela Vinícola Château HS, nesta safra, tem como referência o desenvolvimento de estudos baseados na região do Vale do São Francisco e utiliza do sistema de fertirrigação, técnica que consiste na aplicação de fertilizantes com a água de irrigação, proporcionando um melhor desenvolvimento das espécies.