Vinícola Château realiza Sousa Wine Festival neste sábado

A Vinícola Château HS, com o apoio do Sebrae/PB, promove, neste sábado (31), o Sousa Wine Festival, no município de Sousa, no sertão da Paraíba. O evento, que marcará o lançamento de dois rótulos como resultado da produção da safra da primeira vinícola de vinhos finos do estado, contará ainda com atrativos culturais, taça personalizada e espaços de ilha dos sabores e encontro de saberes: enologia e sommelier.

O início da programação está previsto para as 17h, com uma visita do público aos vinhedos, e em seguida, momentos de degustação de espumantes, vinhos brancos e tintos e experiência gastronômica.

Como resultado desta primeira safra, a Vinícola Château HS registrou uma colheita de uma tonelada da uva vitis vinífera em quatro variedades em sua linha de produção (Malbec, Syrah. Tannat e Touriga Nacional), que foram desenvolvidas em uma área de quase um hectare. O desenvolvimento da plantação das videiras começou em agosto de 2023 no local e o processo de vindima, que consiste na ação de colheita, ocorreu em dezembro de 2024.