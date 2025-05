Procon registra redução no preço do diesel S10 em 40 postos de João Pessoa

Pesquisa de preços para combustíveis realizada pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa registra que 40 postos reduziram valor do diesel S10 para o consumidor em comparação ao levantamento anterior, com o menor preço reduzindo R$ 0,10, saindo de R$ 5,69 para R$ 5,59 (Postos Setta e Opção – Alto do Mateus).

O maior também mostra queda e saiu de R$ 6,59 para R$ 6,39 (Postos Deville – Água Fria e Free Way – Miramar). A diferença no preço do produto é de R$ 0,80.

O menor preço do diesel comum também diminuiu em relação à semana passada, saindo de R$ 5,68 para R$ 5,59 (Independência – Tambiá), com o maior se mantendo em R$ 6,19 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial), registrando diferença de R$ 0,14.

O levantamento do Procon-JP, que é realizado semanalmente, traz os menores preços de todos os tipos de combustíveis por região da Capital e é publicado nos sites da Prefeitura de João Pessoa ( www.joaopessoa.pb.gov.br ) e do Procon-JP ( www.proconjoaopessoa.pb.gov. br ) . A pesquisa foi realizada em 111 postos que estavam em atividade nesta quinta-feira, 29 de maio.

Gasolina – A gasolina comum vem mantendo os mesmos preços nas duas pontas há nove semanas, oscilando entre R$ 6,07 (Elesbão – Água Fria) e R$ 6,19 (19 postos) para pagamento à vista. A diferença está em R$ 0,12 e a média em R$ 6,173. Para pagamento no cartão, o produto está sendo praticado entre R$ 6,27 e R$ 6,49.

O produto aditivado também manteve os mesmos preços nas duas pontas em comparação com o último dia 21 e oscila entre R$ 6,17 (Postos Expressão – Centro e Torre e Auto Posto Valentina) e R$ 6,52 (Maxi – Oitizeiro).

Álcool – Outro combustível que manteve os mesmos preços nas duas pontas registrados na pesquisa anterior do Procon-JP foi o etanol, que está oscilando entre R$ 4,42 (Ferrari – Centro) e R$ 4,69 (Postos São José – Castelo Branco e Cruz das Armas, Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial, e Setta – Alto do Mateus). A diferença está em R$ 0,27 e o preço se manteve em 99 postos.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) continua com um único preço nas duas pontas há quatro semanas seguidas e está sendo comercializado a R$ 4,99 em 11 postos.