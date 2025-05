Plano Brasis: Marcelo Freixo destaca as riquezas da Paraíba

Um projeto que vai fortalecer o turismo no Brasil e consolidar a imagem do país com sua diversidade de destinos no exterior. Este é o objetivo do Plano Brasis, que foi lançado pelo governo federal, por meio da Embratur e Ministério do Turismo, com apoio do Sebrae, nesta quarta-feira (28), em João Pessoa.

O evento foi realizado no auditório da PBTur, na orla de Tambaú, e reforçou a contribuição das ações em prol do turismo na Paraíba para o crescimento do setor em todo o país.

Os gestores públicos e parlamentares participantes do evento conheceram as ações do Plano Internacional de Marketing Turístico do Brasil e o Documento Orientador para a Promoção Internacional da Paraíba. A Paraíba, com seu potencial turístico reconhecido, integra as ações previstas no plano, que incluem campanhas publicitárias, feiras internacionais e parcerias com operadoras estrangeiras.

O superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, destacou o acompanhamento da instituição aos pequenos negócios do setor, desde o litoral até o sertão. “Toda a caminhada que a gente vem fazendo para o turismo no estado vem no sentido de somar forças, inteligência e recursos para o desenvolvimento dessa atividade. Estamos avançando não só em João Pessoa, mas no interior também”, disse Luiz Alberto.

A importância da atuação do Sebrae em todo o país em prol do desenvolvimento do turismo foi reconhecida pelo presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Para ele, a riqueza do turismo paraibano é um exemplo da diversidade que o Brasil apresenta aos seus visitantes.

“Esse resultado só é possível por causa do trabalho que o Sebrae faz no país e não é de agora. É importante falar de quem está trabalhando na base, com o pequeno, com o médio, aquele que faz o pequeno negócio funcionar. A parceria com o Sebrae é do dia a dia e é muito importante”, frisou Marcelo Freixo.

Ele ainda explicou que o Plano Brasis é único e diversificado e vai reforçar a imagem do turismo brasileiro e seus inúmeros atrativos internacionalmente. Mais uma vez, o presidente da Embratur citou a Paraíba como um exemplo de potencial turístico que colabora para esse projeto.

“A Paraíba tem uma expressão cultural forte, festa, gastronomia. É bom registrar que estamos no melhor ano de turismo do Brasil, onde alcançamos uma arrecadação de 7.3 bilhões de dólares só com o turismo internacional. Isso é geração de emprego e renda”, acrescentou.

Por sua vez, o governador João Azevedo lembrou sobre os investimentos que têm sido feito em todo o estado, como o Pólo Turístico Cabo Branco, e o fomento ao artesanato e às tradições culturais, como o São João de Campina Grande.

“A Embratur vai apresentar o plano nacional de turismo e a Paraíba está inserida nesse plano. Temos investimentos no Polo Turístico do Cabo Branco, no interior do estado, como o Vale dos Dinossauros, a Pedra da Boca, além do apoio ao São João de Campina Grande”, disse o governador.