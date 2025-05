No quadro Minha Aposentadoria, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS, Marcus Vinícius, tirou dúvidas dos ouvintes sobre aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários.

Entre os casos, ele explicou a situação de um aposentado que ainda não recebeu valores retroativos. Segundo Marcus, é importante saber se o benefício foi concedido administrativamente ou por via judicial, orientando contato com o número 135 ou com um advogado, dependendo do caso.

Um agricultor também participou, buscando retificar um documento. Marcus alertou que o INSS não realiza todos os tipos de retificação, como em certidões civis, mas o segurado pode comparecer à agência se não conseguir atendimento pela central.

Outro ouvinte quis saber se já pode se aposentar com 57 anos de idade e 33 de contribuição. Marcos destacou a importância de simular o benefício pelo aplicativo Meu INSS, considerando as regras de transição da última reforma da Previdência.

Já uma viúva relatou que os filhos não foram incluídos na pensão por morte do marido. A orientação foi fazer um novo pedido em nome dos filhos, como dependentes, garantindo a regularização do benefício.

Ouça o podcast.