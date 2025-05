Agências do Bradesco são multadas em quase meio milhão de reais em Campina Grande

O Procon Municipal de Campina Grande divulgou nesta terça-feira, 27, um balanço com o número de infrações promovidas por agências do banco Bradesco contra consumidores no município, nos primeiros meses deste ano. Foram registrados seis autos de infrações.

Dos autos de infrações, cinco foram para a agência 129 do Bradesco, localizada na rua Marquês do Herval, 129, no Centro. O sexto foi para uma agência do Bradesco, do estado de São Paulo, que fazia descontos irregulares na conta poupança de um cliente de Campina Grande.

As irregularidades estão relacionadas a casos de desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e demais legislação vigente, cujas multas alcançam o montante de R$ 430 mil.

“O Procon-CG está nas ruas e tem trabalhando para fazer valeu o direito do cidadão”, afirmou Waldeny Santana, coordenador do órgão.

Dos seis casos de desrespeito ao Direito do Consumidor, apenas um foi registrado em uma agência localizada em outra região do país. Os demais casos aconteceram na agência 129 do Bradesco, no período de janeiro até maio deste ano.

Auto de infração

Dos seis casos, cinco originaram autos de infrações que foram lavrados pelos fiscais do Procon Municipal em desfavor do Bradesco. Desses cinco, três foram registrados no mês de janeiro, no setor de autoatendimento da agência 129, quando muitos consumidores, inclusive idosos, apresentaram reclamações sobre longas filas nos caixas eletrônicos devido, principalmente, pela falta de cédulas nas máquinas.

A primeira irregularidade cometida pela instituição financeira contra os consumidores do Município resultou numa multa de R$ 100 mil. A segunda multa no valor de R$ 40 mil e a terceira multa no valor de R$ 100 mil. Todas relacionadas à má prestação de serviço e desrespeito à Lei da Fila, durante a operação “Procon nos Bancos”.

No mês de fevereiro, o Procon Municipal foi acionado pelos consumidores devido ao desrespeito à Lei da Fila, na mesma agência do Bradesco, a exemplo das infrações anteriores.

Na oportunidade, os fiscais do órgão constataram que, dos 19 caixas eletrônicos existentes na agência, apenas nove estavam funcionando, ocasionando longas filas de atendimento, principalmente, de pessoas idosas. O valor da multa foi estabelecido em R$ 100 mil. No mês de abril, o Procon campinense foi novamente acionado, constatou o mesmo problema e estabeleceu outra multa. Dessa vez no valor de R$ 70 mil.

Também no mês de abril, o Procon de Campina Grande recebeu a reclamação de um consumidor, de forma presencial, na sede do órgão de fiscalização. Na ocasião, o denunciante informou que identificou descontos irregulares sendo realizados pelo Bradesco, localizado no estado de São Paulo, em sua conta poupança. A instituição foi multada em R$ 20 mil.