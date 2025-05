Podcast: saiba como se proteger do golpe do aluguel

No Consultório Jurídico do Conexão Caturité, o professor e advogado Floriano Júnior trouxe um alerta importante para este período que antecede o São João: o aumento nos casos do chamado golpe do aluguel, quando estelionatários se passam por proprietários de imóveis para enganar consumidores.

Com a grande procura por hospedagens temporárias em Campina Grande durante o mês junino, o professor destacou que é fundamental buscar meios seguros de contratação, como plataformas digitais reconhecidas ou imóveis cadastrados pela prefeitura.

As plataformas especializadas oferecem fotos, avaliações de usuários e um canal direto para reclamações, o que aumenta a segurança tanto para quem aluga quanto para quem oferece o imóvel.

Segundo o professor Floriano, as plataformas também são responsáveis quando ocorre golpe.

“Se alguém utiliza uma dessas plataformas para aplicar uma fraude, apresentando um imóvel falso ou com informações enganosas, a empresa intermediadora pode ser responsabilizada solidariamente, justamente para garantir que o consumidor tenha a quem recorrer.”

Ele lembrou ainda que ofertas com preços muito abaixo do mercado devem acender o sinal de alerta. É importante comparar valores, buscar avaliações de outros usuários e, sempre que possível, confirmar a existência do imóvel por outros meios antes de fechar negócio.

O professor também chamou atenção para o crescimento de fraudes na venda de imóveis, com falsificação de documentos e escrituras.

Por isso, na hora de comprar, é essencial contar com a ajuda de um corretor ou advogado de confiança, checar a documentação no cartório e, se possível, solicitar uma certidão vintenária do imóvel, que mostra o histórico dos últimos 20 anos.

Ouça o podcast