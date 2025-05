Moda Junina ganha novo espaço e promete movimentar economia de Campina Grande

Com a chegada do período junino, o comércio de trajes típicos, adereços regionais e artigos de decoração ganha ainda mais destaque em Campina Grande. Durante entrevista à Rádio Caturité FM, o empreendedor Ivan Cabral anunciou a parceria com dona Abélia, referência no ramo há mais de três décadas, para reforçar a oferta de produtos voltados às festividades de São João.

“Tudo que é preciso para roupas juninas, artigos regionais, faixa de destaque, chapéu de couro, saia de armação, calçados para chachado e figurinos para quadrilhas campeãs – tudo isso a gente tem”, destacou Ivan, evidenciando o compromisso em manter viva a tradição nordestina. Segundo ele, a parceria com dona Abélia, que atuou por 32 anos com Vestes Juninas, representa a continuidade de um legado cultural.

O novo ponto comercial está localizado na Rua Francisco Bonjocosta, nº 169, na entrada do bairro Jeremias, por trás da Igreja Universal da Palmeira. Além das roupas e acessórios, o espaço também oferece itens de decoração, essenciais para quem deseja entrar no clima das festas com estilo e tradição.

“É um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo há algum tempo, mas agora, com essa união, conseguimos ampliar a oferta e atender melhor o público”, afirmou Ivan, agradecendo aos ouvintes da Rádio Caturité pela atenção.

A expectativa é que a Moda Junina impulsione não apenas o comércio, mas também o espírito cultural de Campina Grande, que vive intensamente o São João, considerado o maior do mundo.