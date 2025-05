João Pessoa inicia Semana do MEI com atendimentos, orientações e consultorias gratuitas

Começou nesta quarta-feira (21), no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa, a Semana do MEI. O evento ocorre durante o Feirão da Empregabilidade, promovido pela Prefeitura da capital. No estande do Sebrae, os participantes têm acesso a consultorias gratuitas, orientações sobre o processo de formalização de empresas, esclarecimento sobre os benefícios de se tornar um Microempreendedor Individual (MEI) e têm a oportunidade de tirar dúvidas com especialistas.

O diretor de Administração e Finanças do Sebrae/PB, Neto Franca, destacou a Semana do MEI como uma oportunidade para aproximar da população os serviços da instituição, além de garantir orientações para quem deseja abrir o seu próprio negócio.

“Nós estamos juntos com a Prefeitura para oferecer à população a oportunidade de conseguir um emprego, como também preparar o seu lado empreendedor. Temos um número grande de pessoas participando do evento o que também é um sinal de que os órgãos públicos devem ficar atentos para oferecer oportunidades e o Sebrae está disponível para ofertar treinamento para àqueles que desejam empreender”, disse o diretor.

No primeiro dia do evento foi ministrada, pela analista técnica Rosário Brito, a palestra “Como empreender do zero”, que abordou de forma prática e acessível os principais passos para quem deseja abrir o próprio negócio. Durante o encontro, foram apresentados temas como a importância do planejamento, o conhecimento do mercado onde se pretende investir e a definição de estratégias bem estruturadas antes de iniciar uma empresa.

Os participantes também foram orientados sobre o suporte oferecido pelo Sebrae aos empreendedores, através de consultorias gratuitas, apoio na elaboração do plano de negócios e diversas orientações para auxiliá-los a darem os primeiros passos com mais segurança e conhecimento.

A programação da Semana do MEI continua nesta sexta-feira, das 9h às 16h, com entrada gratuita. No segundo e último dia do evento será realizada palestra sobre a importância da formalização do Microempreendedor individual (MEI).

Mais notícias sobre empreendedorismo – Acompanhe diariamente as novidades sobre empreendedorismo, inovação e os pequenos negócios na Paraíba. Na Agência Sebrae de Notícias, você encontra conteúdos atualizados, histórias inspiradoras e informações valiosas para quem quer empreender ou expandir seu negócio. https://pb .agenciasebrae.com.br.