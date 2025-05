FIEPB celebra instituição de Refis que vai beneficiar o setor na Paraíba

Empresários paraibanos que possuam débitos fiscais, relacionados ao ICMS, poderão aderir a um programa de parcelamento incentivado, de modo a reequilibrar as finanças e se tornarem mais competitivos no mercado. A iniciativa, que é um dos principais pleitos apresentados pelo setor industrial paraibano ao Governo do Estado, foi celebrada pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, que participou, com o governador João Azevêdo, da solenidade de formalização do programa, realizada em Campina Grande.

De acordo com o presidente da FIEPB, a instituição do Refis, que vai contemplar débitos fiscais vencidos até 2024, é uma importante conquista não só para a indústria, mas para todo o setor produtivo do estado, proporcionando um alívio na alta carga tributária que impacta o desempenho das empresas.

“A instituição do Refis desperta em nós um sentimento de missão cumprida, pois esse foi um dos nossos principais pleitos desde que assumimos, neste novo tempo, a gestão da FIEPB. Além disso, essa é uma conquista importante para todos os setores que fazem o estado crescer e se desenvolver, principalmente para a indústria, uma vez que vai garantir a adimplência fiscal e beneficiar o empresário, que enfrenta uma das mais pesadas cargas tributárias desse país”, explicou Cassiano Pereira.

Ainda destacando a importância do Refis para o setor industrial, Cassiano Pereira celebrou que a sua implantação tenha ocorrido durante o mês de maio, quando é comemorado o Dia da Indústria (25), atendendo a uma solicitação realizada pela gestão da FIEPB ao governador João Azevêdo.

“O setor industrial é um braço forte do desenvolvimento do Brasil. Não há país que cresça sem estar com a indústria fortalecida. Então, com essa medida provisória que vai beneficiar diretamente o nosso setor, renovamos o agradecimento ao governador João Azevedo por atender a essa demanda, amplamente reivindicada pela FIEPB e pelo setor industrial paraibano”, acrescentou o presidente da FIEPB.

Por sua vez, o governador João Azevêdo afirmou que a instituição do programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais renova o compromisso da gestão estadual com a manutenção de um ambiente de negócios mais favorável e sustentável para o empreendedor paraibano.