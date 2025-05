‘Paraíba Produtiva’ dialogará sobre o fomento e potencialidades da indústria paraibana

Uma indústria mais moderna e produtiva, com a inserção de processos inovadores, e principalmente com acesso aos recursos para alavancar a competitividade e sustentabilidade da sua empresa. Esse é o objetivo do evento “Paraíba Produtiva: Indústria, Inovação, Desenvolvimento e Produtividade”, realizado pela Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, no próximo dia 29 de maio, em Campina Grande, e que promete dialogar sobre as potencialidades da indústria paraibana.

A iniciativa é uma parceria com o Sebrae, BNDES, BNB, EMBRAPII, FINEP, MDIC, SUDENE e CNI. O evento vai acontecer em alusão ao mês da Indústria, e é voltado para empresários e gestores de micro, pequenas e médias empresas industriais, sindicatos, empresários que aderiram ao Programa Brasil Mais Produtivo e ao Procompi, além de representantes de entidades de classe e associações industriais, consultores e especialistas em inovação e financiamento.

A programação acontece das 08h30 às 17h30, com painéis sobre os respectivos temas: “O Impacto da Nova Indústria Brasil no Desenvolvimento”, “Iniciativas para alavancar a Inovação”, “Financiamento e Garantias”, entre outros temas.

Na ocasião, também serão apresentadas as linhas de fomento ao crédito da Rede do Núcleo de Apoio ao Crédito – NAC, da Confederação Nacional da Indústria – CNI, e os instrumentos de Garantia. Acontecerá ainda uma rodada de Negócios do Programa Nova Indústria Paraíba, realizada pela FIEPB, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPII PB.

Durante o evento haverá um Road Show com apresentações de cases do Programa Brasil Mais Produtivo, que é desenvolvido em parceria pelo SENAI, SEBRAE, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – MDIC, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, BNDES, Finep e EMBRAPII.

E será realizada uma Rodada de Crédito com a participação de agentes financeiros, que apresentarão suas respectivas linhas de crédito para os empresários industriais.