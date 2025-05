Advogado alerta sobre impactos da nova NR-1 e reforça adaptação pelas empresas

Durante entrevista concedida à Rádio Caturité, o advogado trabalhista Allan Queiroz destacou a importância da atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1). Segundo ele, a mudança traz impactos significativos para empresas de todos os portes, inclusive órgãos públicos, e exige atenção redobrada dos empregadores.

“A NR-1 é a norma que trata do gerenciamento de riscos e agora incorpora os chamados fatores psicossociais. Isso quer dizer que, independentemente do tamanho da empresa, haverá implicações — maiores ou menores — para todos os empregadores, inclusive no serviço público”, afirmou Queiroz.

O advogado ressaltou ainda que a falta de documentação adequada pode resultar em autuações, ações trabalhistas e outras repercussões legais. “Se o empresário não está devidamente documentado em qualquer área da sua rotina, ele sabe que está errado. E, com a alteração da NR-1, isso se torna ainda mais evidente. No nosso país, tudo precisa estar documentado para ter validade em uma fiscalização”, alertou.

A entrevista também serviu para divulgar uma iniciativa conjunta de quatro sindicatos que se uniram para promover uma ação informativa voltada ao empresariado. A proposta, segundo Queiroz, é desmistificar as mudanças de forma didática e prática, apresentando soluções acessíveis para que os empregadores possam cumprir os novos requisitos sem desespero.

“A gente vai mostrar formas práticas de monitorar os fatores psicossociais no dia a dia das empresas. A ideia é simplificar a aplicação da norma, torná-la palpável, para que o empresário saiba como agir e esteja preparado diante de uma fiscalização”, concluiu.