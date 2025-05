Podcast: Secovi-PB segue com dicas para locação de casas no São João

No quadro Mercado Imobiliário e Condominial, Érico Feitosa, representante do Secovi Paraíba, deu continuidade ao tema das locações por temporada durante o São João em Campina Grande, com foco especial em imóveis situados dentro de condomínios, sejam verticais ou horizontais.

Érico destacou que, embora o imóvel seja de propriedade particular, é fundamental que o proprietário verifique a convenção do condomínio, pois muitas já trazem cláusulas que proíbem ou restringem esse tipo de locação, especialmente por questões de segurança.

Ele lembrou que o período junino atrai não só turistas, mas também criminosos que se aproveitam da movimentação para aplicar golpes em falsas locações.

Por isso, além de verificar a convenção, é recomendável comunicar à administração do condomínio quem vai ocupar o imóvel, com nomes, RGs e CPFs, e o período exato de permanência.

Outro ponto importante é contar com o apoio de uma imobiliária, que garante segurança na intermediação, realiza vistorias de entrada e saída e confere a documentação dos inquilinos.

