Uma história de sucesso dedicada ao setor industrial da Paraíba e ao segmento de mineração no estado. Eis uma síntese da trajetória do empresário Haroldo Cristóvão Freire de Oliveira, que é diretor-presidente da Caulisa, uma das mais tradicionais e relevantes empresas do setor mineral paraibano, cuja contribuição foi fundamental para a consolidação e desenvolvimento dessa atividade econômica na região de Campina Grande.

Com 55 anos de existência no mercado, a Caulisa integrou, por cerca de duas décadas, o Grupo Votorantim, que é uma das mais importantes multinacionais brasileiras, com atuação em 19 países e diversos setores. Foi então que a experiência empresarial e a visão estratégica de Haroldo Oliveira vislumbraram uma oportunidade, que resultou na aquisição do controle acionário da empresa, que também tem atuação no município de Juazeirinho.

“Toda última quinta-feira do mês eu ia para São Paulo, para uma reunião de diretoria (do Grupo Votorantim). O grupo, ao todo, eram 92 empresas. E dessas empresas, 19 eram do grupo que cuidava de mineração. Então, essas 19 se reuniam para tratar de assuntos de mineração junto com o presidente do grupo, que era Antônio Ermírio de Moraes”, recordou o empresário.

Foi justamente ao recordar esses momentos de sua trajetória empresarial, que antecederam a aquisição do controle acionário da empresa, que Haroldo Oliveira fez uma importante consideração sobre a qualidade dos processos de gestão que ele, enquanto membro do Conselho Regional do SESI Paraíba, tem acompanhado no Sistema Indústria do estado.

“O que me chamou mais atenção, quando eu comecei a participar das reuniões do Conselho do SESI, é que a metodologia que é apresentada aqui, sobre o desempenho de todos os setores, é exatamente igual ao que a gente fazia no Grupo Votorantim, com 19 empresas que pertenciam ao maior grupo industrial da América Latina”, revelou o empresário, que é diretor do Sindicato da Indústria de Extração de Minerais Não-Metálicos do Estado da Paraíba (SindMinerais/PB) e também integra a diretoria da FIEPB.

Ainda segundo o conselheiro, “isso me chamou atenção demais. Na minha terra, eu não sabia que tinha tanta tecnologia e capacidade para fazer um acompanhamento tão literal como é feito. A apresentação é sintética, mas realmente é uma demonstração analítica das contas”, acrescentou Haroldo Oliveira.

Por fim, o empresário também ressaltou e elogiou, como resultado desse trabalho institucional, a existência de uma gestão superavitária no Sistema Indústria da Paraíba.

“Outro fato, que um companheiro de conselho falou para mim, na última reunião, é de que agora, na FIEPB, está se ouvindo falar em superávit. E eu tomei a palavra dele e disse: ‘Eu vou dizer as suas palavras também’. Muito embora eu não conheça do passado, depois que eu comecei a frequentar a FIEPB, eu fiquei assombrado com a dimensão disso aqui, de uma instituição dessa, que tem mais de mil funcionários, e eu tenho certeza de que pouca gente em Campina Grande tem conhecimento desse fato. Então, isso é uma coisa muito gratificante para mim, que eu apresentei aos demais conselheiros as minhas congratulações”, pontuou o empresário.