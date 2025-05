Procon de João Pessoa registra queda no preço do diesel e da gasolina

Pesquisa do Procon-JP constata que o menor preço do diesel vem apresentando queda nas três últimas semanas, com o S10 reduzindo em 44 postos em relação ao levantamento da semana passada e está oscilando entre R$ R$ 5.790 (Postos Fan-Mah – Mandacaru e Varadouro) e R$ 6,590 (Select – Tambaú) para pagamento à vista.

O mesmo ocorre com o diesel comum, que também vem diminuindo o menor preço há três semanas e está sendo praticado entre R$ 5,790 (Independência – Tambiá e Max – Otizeiro) e R$ 6,190 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial).

O levantamento do Procon-JP, que foi realizado em 111 postos que estavam em atividade no dia 14 de maio, mostra, ainda, que a gasolina comum também vem registrando queda no menor preço, só que há oito semanas. O produto está sendo praticado entre R$ 6.070 (Elesbão – Água Fria) e R$ 6,190 (oito postos) para pagamento à vista.

Cartão e aditivada – A pesquisa também registra que, para pagamento no cartão, a gasolina comum está oscilando entre R$ 6,180 e R$ 6,490. Já o produto aditivado traz redução em relação ao último levantamento e está com preços entre R$ 6,170 (Postos Expressão – Centro e Torre) e R$ 6,520 (Maxi – Oitizeiro).

Álcool – Outro combustível que também manteve os mesmos preços nas duas pontas em relação à semana passada foi o álcool, que oscila entre R$ 4,420 (Ferrari – Centro) e R$ 4,690 (Postos Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial, Opção – Gramame e Setta – Alto do Mateus).

GNV – O levantamento do Procom-JP registra que o Gás Natural Veicular (GNV) continua com um único preço nas duas pontas há duas semanas e está sendo praticado a R$ 4,990 (13 postos).

Consulte a tabela completa nos portais da Prefeitura www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br