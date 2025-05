MEIs na Paraíba já somam mais de 162 mil: veja os principais benefícios

A Paraíba conta, atualmente, com 162.246 Microempreendedores individuais (MEIs), sendo os setores de serviço, com 76.670 pessoas, e comércio, com 61.234 pessoas, os que mais concentram essa categoria empresarial.

Os dados são do Sebrae e a instituição dispõe de serviços e programas exclusivos para atender os pequenos empresários que desejam fazer o registro como MEI.

Se registrar como MEI, desde que o empreendedor se enquadre nos critérios para esse regime, é a maneira mais simples e rápida de sair da informalidade e ter benefícios, como previdência, auxílio doença, salário maternidade e ainda acessar linhas de crédito com taxas mais baixas.

“Para quem quer se tornar MEI, a formalização é simples e sem burocracia. O empreendedor tem acesso a muitos benefícios, como abertura de conta, emissão de nota fiscal e poder participar de licitações públicas”, disse a analista técnica do Sebrae/PB, Germana Espínola.

Ela ainda lembrou que o faturamento do MEI não pode ultrapassar R$ 81 mil por ano, exceto para quem é MEI Transportador, que pode somar até R$ 251,6 mil por ano. Além disso, o MEI pode contratar até um funcionário.

Processo online – Tanto para os empreendedores que já têm um negócio e desejam se formalizar quanto para aqueles que desejam empreender, o registro como MEI pode ser feito no site www.gov.br/mei.

No portal do Sebrae também é possível encontrar orientações sobre a formalização, benefícios e capacitações para MEIs. Basta acessar: https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/MEI.

Ainda no site do Sebrae, o empreendedor pode esclarecer dúvidas sobre a regularização de dívidas, informações sobre crédito e fazer capacitações gratuitas e online, melhorando a gestão e os re sultados do seu negócio.

A instituição oferece ainda atendimento presencial para os empreendedores.