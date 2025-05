Os empreendedores terão mais uma oportunidade para se capacitar ao longo deste mês de maio através da Semana do MEI. O evento começa esta semana com atividades gratuitas nas agências regionais do Sebrae e Salas do Empreendedor em todo o estado.

A Semana do MEI vai oferecer palestras, consultorias e oficinas em diversos temas, como orientação financeira, formalização e regularização do negócio, emissão para a declaração de rendimentos do MEI, capacitação no uso de redes sociais e atendimento ao público.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB e responsável pela organização do evento, Germana Espínola, podem participar Microempreendedores individuais (MEI) já formalizados e ainda pessoas que queiram iniciar o próprio negócio.

“A Semana do MEI está na sua 16ª edição e é uma oportunidade para todos os pequenos empreendedores. O evento traz uma programação especial, com oficinas, palestras, atendimentos personalizados nas agências e nas Salas do Empreendedor nos municípios”, disse Germana Espínola.

Os empreendedores de Patos e região, no sertão, serão os primeiros a participar das atividades da Semana do MEI, que começa nesta segunda-feira (12), a partir das 17h, com palestras sobre o uso das redes sociais e Inteligência Artificial para aumentar as vendas.

A programação nos municípios da regional de Patos segue até o dia 28 de maio com palestras focadas nesse mesmo tema, além dos atendimentos especializados.

Já nas agências regionais de João Pessoa e Campina Grande as atividades começarão na próxima semana. Na capital paraibana, o destaque será o Feirão da Empregabilidade, nos dias 21 e 22, em parceria com a Prefeitura de João Pessoa.

Em Campina Grande, a programação será a partir do dia 26, com orientação presencial nos bairros e palestras com o tema “A arte de encantar clientes – excelência no atendimento”, que serão realizadas na agência regional de Campina Grande, e ainda nas Câmaras Municipais das cidades de Soledade e Lagoa Seca.

Como participar

Os empreendedores que queiram participar da programação em suas cidades, podem consultar os eventos e orientações para inscrições através da Central de Relacionamento do Sebrae, pelo número 0800 570 0800, que está disponível para receber ligações e também interação por mensagem via WhatsApp.

O canal de atendimento funciona durante 24h, todos os dias, incluindo feriados e finais de semana. A programação completa também será disponibilizada em breve no site: www.sebrae.com.br/semanadomei.